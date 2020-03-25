MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR "YÜZDE 50 " DENETİMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR 'YÜZDE 50 ' DENETİMİ - Son Dakika

MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR "YÜZDE 50 " DENETİMİ

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili genelge ile ilgili olarak denetleme yaptı.

BÜYÜKÇEKMECE'de zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ile ilgili genelge ile ilgili olarak denetleme yaptı. Bazı sürücüler durumdan haberdar olmadıklarını söylerken, vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgeyi yayınlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) zabıta ekipleri yolcu sayısı ve toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması ile ilgili olarak denetleme yaptı. Büyükçekmece'de zabıta ekipleri toplu ulaşım araçlarını durdurarak, kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Kural ihlali yapılan ulaşım araçlarına uyarılarda bulundu. Yan yana oturan yolcular da boş koltuklara oturtuldu. Bazı sürücülerin alınan önlemlere uyduğu görülürken, bazı sürücüler ise yayınlanan genelgeden ve yeni alınan önlemlerden haberdar olmadığını söyledi. Bir sürücü zaten eskisi kadar yolcu olmadığını dile getirdi.

MİNİBÜS VE DOLMUŞLAR YÜZDE 50 DENETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Büyükçekmece, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: DHA

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