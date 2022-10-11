Minibüs ve halk otobüslerine fazla yolcu denetimi - Son Dakika
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Minibüs ve halk otobüslerine fazla yolcu denetimi

11.10.2022 17:08
Minibüs ve halk otobüslerine fazla yolcu denetimi

Zonguldak'ta trafik ekiplerince minibüs ve halk otobüslerine yönelik fazla yolcu denetimi uygulandı.

Zonguldak'ta trafik ekiplerince minibüs ve halk otobüslerine yönelik fazla yolcu denetimi uygulandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri fazla yolcu taşıyan minibüsleri ve halk otobüslerini durdurdu. Araç ruhsatında yolcu taşıma izni olmayanlar ve ruhsattaki sayıdan fazla yolcu alan sürücülere işlem yapıldı. Fazla yolcu alan sürücülere 153 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 10 ceza puanı uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ve halk otobüslerine fazla yolcu denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüs ve halk otobüslerine fazla yolcu denetimi - Son Dakika
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