Minibüs ve otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi korkunç şekilde can verdi - Son Dakika

Saat 10.00 sıralarında Feke- Kozan kara yolunda meydana gelen olayda Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen Halil Kayabaşı yönetimindeki 01 AEG 645 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL 5 KİŞİYE MEZAR OLDU

Sağlık ekipleri, hurda haline gelen otomobilde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölenlerin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Kazayı haber alan Ordu ailesinin yakınlar ise kaza yerine koşarak gözyaşı döktü. Ailenin, bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.