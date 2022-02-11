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Minibüs ve otomobil hırsızı polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Minibüs ve otomobil hırsızı polis ekiplerince yakalandı

11.02.2022 19:28
Minibüs ve otomobil hırsızı polis ekiplerince yakalandı

Düzce'de minibüs ile otomobilleri düz kontak yaparak çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Düzce'de minibüs ile otomobilleri düz kontak yaparak çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce merkezde bulunan otobüs terminalinden gece yarısı 1 minibüsün düz kontak yapılarak çalınması olayına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları detaylı çalışma neticesinde hırsızlık olayını C.U. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler ayrıca şüphelinin Cumayeri ilçesinde de 2 otomobili aynı yöntemle çaldığını belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

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Hırsızlık, Minibüs, Düzce, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ve otomobil hırsızı polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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