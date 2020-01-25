Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu - Son Dakika
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Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu

6 saat önce

Minibüs yandı, 15 kişi kurtulduDÜZCE'de, şoför ve 14 yolcunun bulunduğu minibüsün patlayan lastiği alev aldı.

Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu

DÜZCE'de, şoför ve 14 yolcunun bulunduğu minibüsün patlayan lastiği alev aldı. Şoför ve yolcular araçtan inerken, araç tamamen yandı.

Olay sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hanifi Akbulut idaresindeki 34 LNS 272 plakalı minibüsün lastiği patladı. Şoför aracı yol kenarına park ederek, yolcuların tahliyesini sağladı. Lastiklerin alev alması ile birlikte alevler bir anda tüm minibüsü sardı. Alev alev yanan minibüs tamamen yandı. Yolcular başka bir araçla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürülürken, bir düğüne katılmak üzere İstanbul'dan, Ankara'ya gittikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
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