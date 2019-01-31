Son Dakika Haberleri: Minibüs Yangınında Kundaklama Şüphesi

Minibüs Yangınında Kundaklama Şüphesi

49 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Minibüs Yangınında Kundaklama Şüphesi, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmak Mahalle Mezarlığı içerisinde yaklaşık 2 yıldır park halinde olan ve sahibi öğrenilemeyen 20 V 8167 plakalı minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mezarlıkta minibüsten yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekipleri, minibüse müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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