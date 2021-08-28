Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü ile yardımına koşan 3 kişiye minibüs çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü çevredekiler tarafından darp edilirken, biri ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Sayman yönetimindeki 07 AKA 954 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşakta Yunus Emre Özdemir yönetimindeki 42 TM 283 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sayman yaralandı. Sayman'ın yardımına diğer aracın sürücüsü Özdemir ile çevredeki Ferhat Baran ile Azeri uyruklu Şamil İslam Aghaliye koştu. Bu sırada sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 HPB 66 plakalı minibüs, yaralı sürücü ile yardımına koşanlara çarptı. 4 kişi, yaklaşık 10 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Sayman ve Aghaliye Manavgat Devlet Hastanesi 'ne, Özdemir ve Baran da özel hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Sayman yoğun bakıma alındı.DARBEDİLEN SÜRÜCÜ KAÇTIKazadan sonra bölgede toplanan vatandaşlar alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücünü darbetti. Minibüs sürücüsü kaçarken, çevredekiler aracın içinde çok sayıda boş alkollü içecek kutusu gördüklerini söyledi.'SON SURAT GELDİ VURDU'Kaza anını anlatan bir kişi, "Burada yatıyordu, araba geldiğinde gençleri ta buraya fırlattı. Hafif ticari vurduğunda orada yatıyordu. Arkadaşlar da gençler de onu kaldırmaya geliyordu. Son surat geldiğinde vurunca ta oraya gittiler. Bu kaçtı zaten hemen. Arabanın içi de tamamen alkol dolu" diye konuştu.KAZA ANI KAMERADABu arada, peş peşe yaşanan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hafif ticari araca çarpması, çevredekilerin yaralıya yardım etmesi, yaklaşık 45 saniye sonra minibüsün yerde yatan yaralıya ve diğerlerine vurması yer alıyor.

Polis ekipleri, kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.