Üye Girişi
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı - Son Dakika

Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı

28.08.2021 09:46
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü ile yardımına koşan 3 kişiye minibüs çarptı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü ile yardımına koşan 3 kişiye minibüs çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü çevredekiler tarafından darp edilirken, biri ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Sayman yönetimindeki 07 AKA 954 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşakta Yunus Emre Özdemir yönetimindeki 42 TM 283 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sayman yaralandı. Sayman'ın yardımına diğer aracın sürücüsü Özdemir ile çevredeki Ferhat Baran ile Azeri uyruklu Şamil İslam Aghaliye koştu. Bu sırada sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 HPB 66 plakalı minibüs, yaralı sürücü ile yardımına koşanlara çarptı. 4 kişi, yaklaşık 10 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Sayman ve Aghaliye Manavgat Devlet Hastanesi'ne, Özdemir ve Baran da özel hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Sayman yoğun bakıma alındı.DARBEDİLEN SÜRÜCÜ KAÇTIKazadan sonra bölgede toplanan vatandaşlar alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücünü darbetti. Minibüs sürücüsü kaçarken, çevredekiler aracın içinde çok sayıda boş alkollü içecek kutusu gördüklerini söyledi.'SON SURAT GELDİ VURDU'Kaza anını anlatan bir kişi, "Burada yatıyordu, araba geldiğinde gençleri ta buraya fırlattı. Hafif ticari vurduğunda orada yatıyordu. Arkadaşlar da gençler de onu kaldırmaya geliyordu. Son surat geldiğinde vurunca ta oraya gittiler. Bu kaçtı zaten hemen. Arabanın içi de tamamen alkol dolu" diye konuştu.KAZA ANI KAMERADABu arada, peş peşe yaşanan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hafif ticari araca çarpması, çevredekilerin yaralıya yardım etmesi, yaklaşık 45 saniye sonra minibüsün yerde yatan yaralıya ve diğerlerine vurması yer alıyor.

Polis ekipleri, kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı
Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı

Emre Özdemir, Manavgat, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı 09:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı 09:26 Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın 09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu 09:01 Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada 02:56 Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar! O anlar kamerada
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı 23:36 Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor 20:26 Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor

Son Dakika Haberleri
09:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı
09:30 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu
09:23 Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer oldu.
09:20 Kurtarmaya çalıştığı yaralının arkadaşı olduğu öğrenince büyük üzüntü yaşadı
09:15 Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.
09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı
09:03 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı
09:00 Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu
08:59 Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ters asan belediye hatasını düzeltti
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler İş adamının el ve ayaklarını bağlayarak paralarını böyle gasp ettiler         
09:47
Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi Burak Çelik, Rus sevgilisi ile AVM'de görüntülendi         
09:36
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. Din görevlisi olmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek.         
09:15
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı         
09:04
ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu ABD'den Kabil saldırısına misilleme! DEAŞ'ın Horasan grubu SİHA'larla vuruldu         
04:54
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 10:06:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüs, yaralı ile yardımına koşan 3 kişiye çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement