Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı
2 saat önce
Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:01 Kaynak: İHA
'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Erzurum
'dan İzmir
'e seyir halinde bulunan Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 25 GA 251 plakalı otomobil, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı
'na geldiği esnada önündeki araçların yayalara yol verdiği için durdu. Aynı istikamette seyir halinde bulunan 11 AN 103 plakalı otomobil sürücü Uğur Bağırkan da öndeki aracın durduğunu görünce durdu. Aynı istikamette seyir halinde 11 M 0038 plakalı minibüs sürücü Hasan Cihan
duramayınca ilk olarak önündeki Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 11 AN 103 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etsiyle kontrolden çıkan araç önündeki Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 25 GA 251 otomobile arkadan çarptı. Kazada minibüs içinde yolcu olarak bulunan Ayşe Uysal
(1962) yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polisleri bulvar üzerinde trafik akışını tek şeritten kontrolü bir şekilde verdi. - BİLECİK
Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü