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Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı: 1 yaralı

59 dakika önce

Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı: 1 yaralı Bilecik'te zincirleme trafik kazasıBİLECİK - Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı: 1 yaralı
Bilecik'te zincirleme trafik kazası
BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Erzurum'dan İzmir'e seyir halinde bulunan Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 25 GA 251 plakalı otomobil, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'na geldiği esnada önündeki araçlar yayalara yol verdiği için durdu. Aynı istikamette seyir halinde bulunan 11 AN 103 plakalı otomobil sürücü Uğur Bağırkan da öndeki aracın durduğunu görünce durdu. Aynı istikamette seyir halinde 11 M 0038 plakalı minibüs sürücü Hasan Cihan duramayınca ilk olarak önündeki Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 11 AN 103 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etsiyle kontrolden çıkan araç önündeki Recep Çiftçioğlu yönetimindeki 25 GA 251 otomobile arkadan çarptı. Kazada minibüs içinde yolcu olarak bulunan Ayşe Uysal yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polisleri bulvar üzerinde trafik akışını tek şeritten kontrolü bir şekilde verdi.
Minibüs, yayalara yol vermek için duran araçlara çarptı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:16 Kaynak: İHA
Bilecik, 3. Sayfa
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