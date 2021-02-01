Minibüs yayaya çarptı - Son Dakika

Minibüs yayaya çarptı

01.02.2021 22:01

Minibüs yayaya çarptı Orhangazi'de göl kavşağında meydana gelen trafik kazasında kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen genç bir adama Yalova istikametine doğru gitmekte olan bir minibüs çarptı.

Minibüs yayaya çarptı

BURSA - Orhangazi'de göl kavşağında meydana gelen trafik kazasında kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen genç bir adama Yalova istikametine doğru gitmekte olan bir minibüs çarptı. Yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı.Kaza saat 19.30 sıralarında Orhangazi merkezde Bursa- İstanbul karayolu Göl Yolu Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Atalay Güleç isimli genç Göl Kavşağında ana yolu karşıdan karşıya geçmek istediği esnada Bursa istikametinden gelip Yalova istikametine doğru gitmekte olan Hüseyin Kural idaresindeki 38 RR 866 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Atalay Güleç yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına konan genç adam Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü Hüseyin Kural ise kavşakta kendisine yeşil ışık yandığı esnada hareket halindeyken şahsın ana yola aniden çıkarak karşıya geçmek istediğini, şahsı son anda farkettiğini ifade etti. Hastaneye kaldırılan Atalay Güleç'in hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Minibüs yayaya çarptı
Minibüs yayaya çarptı
Minibüs yayaya çarptı
Minibüs yayaya çarptı

Orhangazi, Minibüs, Yalova, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs yayaya çarptı - Son Dakika


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