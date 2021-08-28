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Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı... Feci kaza anbean kamerada - Son Dakika

Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı... Feci kaza anbean kamerada

28.08.2021 10:26

Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı.

Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı... Feci kaza anbean kamerada

Kaza yapan motosikletliye yardıma koştular, saniyeler sonra minibüsün altında kaldılar

Feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Minibüs sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araca çarpıp yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım etmek için ticari araçtan inen ve çevreden koşup gelen vatandaşların arasına minibüs daldı. Korkunç olayda yardım için gelen vatandaşlar ve yerdeki yaralı metrelerce sürüklenirken 1'i ağır dört kişi yaralandı.Minibüs sürücüsü aracı bırakıp olay yerinden kaçarken minibüs içindeki boş alkol kutuları dikkat çekti

Kaza, Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Hasan Sayman'ın kullandığı 07 AKA 954 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve 3538 sokağa dönmekte olan Yunus Emre Özdemir'in kullandığı 42 TM 283 plakalı ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsüne yardıma koştuğu sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 HPB 66 plakalı minibüs, motosiklet sürücüsü ve yardıma koşan vatandaşlara çarparak metrelerce sürükledi. Minibüs sürücüsü kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Sayman ağır yaralanırken yardımına koşan minibüsün altında kalan ticari araç sürücüsü Yunus Emre Özdemir, Ferhat Baran ve Azerbaycan uyruklu Samıl Islam Aghalıye Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan ve olay yerindeki vatandaşların alkollü olduğunu belirttikleri minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Minibüs içerisinde bulunan boş ve dolu içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kazayı balkondan gördüğünü belirten bir vatandaş "Önce buraya düştü motor. Çocuklar buradaydı. Şu araç arkadan gelip hepsini aldı götürdü" dedi.

Kazayı gören başka bir vatandaş ise "Motorda 1 kişi vardı. Ondan sonra arkadaşlar geldi yaralıya yardım etmek için. Minibüs ilerden son sürat gelince vurdu birini ileriye kadar götürdü. İkisini de diğer tarafa dağıttı ama sürüklediği çocuğun durumu çok kötü. Kafatası falan çok kötüydü. Ondan sonra ambulanslar geldi götürdü. Minibüs sürücüsü ise kaçtı. Aracın içi de alkol dolu" dedi.

Kaza anında olay yerinde servis bekleyen Yunus Emre Camcı ise kırmızı aracın motosikletle çarpıştığını ve motosiklet sürücüsünün yaalandığını, ardından 2-3 kişinin yarılıya yardım için koştuğunu belirterek " 10-15 saniye sonra da arkadan başka bir araç da onlara çarptı. Onlar önümde sürüklendikten sonra aracın içindekiler kaçtı"diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

1'i ağır dört kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Motosikletin ticari araça çarparak savrulduğu anların ardından ticari araçtan inen sürücü ve yolcu ile çevreden koşan vatandaşların yerde yatan yaralının başında toplandığı anların kaydedildiği görüntülerde saniyeler sonra yardıma koyan insanların arasına dalan minibüs de kayıtlara geçti.

Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı... Feci kaza anbean kamerada
Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı... Feci kaza anbean kamerada
Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı... Feci kaza anbean kamerada
Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı... Feci kaza anbean kamerada

Yunus Emre, Motosiklet, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs, yerde yatan kazazedeye yardıma giden vatandaşların arasına daldı... Feci kaza anbean kamerada - Son Dakika


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