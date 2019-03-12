Son Dakika Haberleri: Minibüs Yol Kenarındaki Otomobillere Çarptı: 21 Yaralı

Minibüs Yol Kenarındaki Otomobillere Çarptı: 21 Yaralı

1 saat önce

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir minibüsün, yol kenarında duraklama yapan 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Minibüs Yol Kenarındaki Otomobillere Çarptı: 21 Yaralı, System.String[]
Isparta- Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir minibüsün, yol kenarında duraklama yapan 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 20.00 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağına yakın bölgede meydana geldi. SDÜ kavşağından Afyonkarahisar Karayolu istikametinde seyreden A.B. yönetimindeki 68 ED 449 plakalı minibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafında bekleme yapan E.D. idaresindeki 32 K 0043 plakalı otomobil ile ön kısmında bekleme yapan O.D. idaresindeki 32 FR 577 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 18 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi ile itfaiye sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ile diğer özel hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:57 Kaynak: İHA

Afyon, Isparta, 3. Sayfa
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