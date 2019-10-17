Son Dakika Haberleri: Minibüsçü esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Minibüsçü esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Minibüsçü esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bugünkü kazançlarını Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.

Minibüsçü esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bugünkü kazançlarını Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.

Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Tarabya'da toplandı.

Grup adına açıklama yapan Kooperatif Başkanı Hakan Akkaya, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Bu amaçla kooperatif üyeleri tarafından elde edilen bugünkü gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Suriye tarafından ülkemizi tehdit eden bazı terör odaklarını temizlemek adına başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak, tüm dünyaya içeride birlik ve beraberlik içinde devletimizin, askerimizin ve polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu kampanyayı yapıyoruz. Yüce Allah devletimize zeval vermesin."

Açıklamanın ardından katılımcılar, asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Tsk Mehmetçik Vakfı, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu BBC'ye konuştu
Suriye'de YPG'ye ait Hummer zırhlısı ele geçirildi TÜSİAD Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:43:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsçü esnafından Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]