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Minibüsçü esnaflarından Başkan Gürkan'a ziyaret

55 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Minibüsçü esnaflarından Başkan Gürkan'a ziyaret, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Minibüsçü esnafı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, "Başkanımızın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde Malatya'mıza önemli hizmetler verdiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da hizmetlerini artırarak devam ettireceğini çok iyi biliyoruz. Değerli Başkanımız şoför esnafının sorunlarını çok iyi bilmektedir. Esnaflarımız adına önem arzeden sorunları Başkanımıza dosya halinde sunacağız. Sayın Başkanımız her zaman şoför esnafımızın yanında olmuş ve destek vermiştir. Malatyamız adına alınacak her güzel ve olumlu kararda Başkanımızın yanında olacağız" dedi.

Minibüsçü esnafını ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Minibüsçüler Odamızın çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz. Odamız her zaman Malatya'mızın menfaatlerini gözeterek, birlik ve beraberliğimiz ile Devletimizin bekasını kendi menfaatleri üzerinde tutmuş çalışmalarını ona göre yönlendirmişlerdir. Minibüsçüler Odamızın toplum menfaatine yapmış olduğu çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destekleyeceğiz. Minibüsçü esnafımızın sorunları ile ilgili olarak ileriki zamanlarda oda başkanlarımız ile bir araya gelerek sorunların giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları gerçekleştiririz" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:26 Kaynak: İHA
Battalgazi, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
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