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Minibüsçü ve Servisçilerden Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Minibüsçü ve Servisçilerden Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

23.08.2021 08:35
Minibüsçü ve Servisçilerden Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, beraberinde oda yönetimi ve şoför esnaflarıyla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, beraberinde oda yönetimi ve şoför esnafları Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Başkanımızın Her Zaman Yanındaydık, Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Malatya'da minibüs ve servisler başta olmak üzere göreve geldiği ilk günden itibaren şoför esnafının yanında olarak, sorunlarıyla birebir ilgilenmesi ve çözüme kavuşturulması nedeniyle Başkan Gürkan'ı ziyaret ettiklerini ifade eden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, "Yaklaşık 2,5 yıllık süre içerisinde başkanımıza ilettiğimiz sorunlarımızın hepsi bir bir çözülmeye başlanmıştır. Yaklaşık 20 yıldır yığılan ve dosya altı olan sorunlarımız bugün tek tek çözüme kavuşmaktadır. Biz Sayın Başkanımıza sorun iletmek için değil ziyaretimizde esnaflarımızın her zaman sorunlarının çözümü noktasında destek verdiği için ve Büyükşehir Belediyemizin kapısının her zaman esnaflarımıza açık olduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde de başkanımızın her zaman yanındaydık bugünde yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptıkları açıkça ortadadır. Doğu Garajının yapılması, Taner Kız Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu bölgede mini garajın yapılması halinde minibüsçü esnaflarımızın sorunları çözüme kavuşacaktır.

Araçlarımızın yaşı Başkanımızın göreve gelmesiyle 20 yaşa çıkarılmasıyla birlikte esnafımız rahat bir nefes almıştır. Ayrıca M plaka ve J plaka yönetmeliği hazırlanarak yeni yönetmeliğe göre simsar uygulamasını kaldırıyoruz. Şoför esnaflarımızın kılık kıyafetlerini tekrardan uygun bir hale getirerek yolcularımızı vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu taşıma yapmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle bunları hayata geçirdik ve daha da ileriye götürmeye çabalıyoruz. Özellikle Kuzey ve Güney kuşak yollarıyla birlikte Anayurt Bulvarının yapılmasıyla şehir içi trafiğinin rahatlaması hem esnaflarımızın fazladan akaryakıt tüketiminin olmasını engellemiştir hem de ışık bekleme olmamıştır. Bununla birlikte şehrimizin merkez ilçelerinin her yeri asfalt yapılarak toplu taşımadaki araçlarımız rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmektedir. Biz oda ve esnaflarımız olarak her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Esnaflarımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a şahsım, yönetim kurulum ve tüm esnaflarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya'da Yaşayan Hemşerilerimizin Problemlerini Çözmek İçin Görevdeyiz

Minibüsçü esnafının yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirten Başkan Gürkan, " Malatya'daki minibüsçü ve servisçi kardeşlerimiz bizim yüzümüzün akıdır. Şimdiye kadar minibüsçü esnafımızla ilgili sahada, müşterilerde ve hemşerilerimizden olumsuz bir eleştiri almadık. Bu anlamda bütün esnaflarımızı tebrik ediyorum. Bizim buradaki görevimiz esnafımızın da, tacirimizin de, tüccarımızın da, hemşerilerimizin de, daha önceden yaşamışların ve daha sonradan yaşayacakların da hak ve hukukuna riayet etmek, onların hak ve hukukunu korumak gibi temel görevimiz var. Bu görev çerçevesi içerisinde özellikle Malatya'daki bütün STK'lar olsun, meslek kuruluşları olsun, sivil inisiyatif diye kabul ettiğimiz kanaat önderleri olsun şehrimizin yerel yönetim olarak işini yaparken belirttiğim kesimlerden muhakkak görüş ve öneriler alıyoruz. Aldığımız görüş ve öneriler bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı oluşturuyor.

Deprem ve pandemi hadisesinin yaşanması hem esnafımız açısından hem de Malatya'da yaşayan vatandaşlarımız açısından çok olumsuz yansımaları olmuştur. Bütün bu olumsuz yansımaları Malatya'da asgariye indirme noktasında depremde Büyükşehir Belediyemiz 7/24 sahada oldu. Akabinde pandemi krizinde vatandaşımıza tabiri caizse hiçbir sıkıntı yaşatmadık. Gıda, maske ve hijyen koşullarıyla ilgili hiçbir sorun yaşatmadık. O dönemde minibüs esnafımızın araçlarını temizlettiğimiz gibi taksici esnaflarımızın da araçlarını dezenfekte ettik. Toplu taşıma araçları ve duraklarımızı da dezenfekte ettik. Cami, cemevi ve toplu yaşanılan her yerin temizliği ve dezenfektelerini yaptık. Malatya'nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'ye maskelerimizi dağıttık. Malatya'da yaşayan insanların problemlerini çözmek için buradayız. Malatya paydasında birleşeceğiz, huzur kenti Malatya diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Minibüsçü ve Servisçilerden Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

Selahattin Gürkan, Esnaf Odası, Minibüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Minibüsçü ve Servisçilerden Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika


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