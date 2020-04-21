Minibüsçü ve taksici esnafına törenle maske dağıtımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsçü ve taksici esnafına törenle maske dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Minibüsçü ve taksici esnafına törenle maske dağıtımı yapıldı

6 saat önce

Malatya genelinde hizmet veren minibüsçü ve taksici esnafına Büyükşehir Belediye Binasını önünde düzenlenen program ile yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Minibüsçü ve taksici esnafına törenle maske dağıtımı yapıldı, System.String[]

Malatya genelinde hizmet veren minibüsçü ve taksici esnafına Büyükşehir Belediye Binasını önünde düzenlenen program ile yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında maske dağıtımı gerçekleştirildi.


Maske dağıtım programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Şube Müdürleri, minibüsçü ve taksi esnafları da eşlik etti.


Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, maske dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman şoför esnafımızın ve Malatya'daki tüm esnaflarımızın zor zamanlarında yanında olmuştur. Minibüsçü ve taksici esnaflarımızı buraya davet ederek ve bu anlamlı hediyeyi esnafa takdim etmesi, şoför esnafına vermiş olduğu önemi göstermektedir. Malatya'da 10 milyon adede yakın üretim yaparak tüm esnafa ve vatandaşlara dağıtım yaparak Türkiye'de bir ilke imza atması Malatya olarak bizler için gurur vericidir. Çok kısıtlı bütçelerle büyük işlere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve esnaflarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.


Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın maske üretiminde öncülük etmesiyle birlikte Malatya'da faaliyet gösteren tekstil fabrikaları üretime başlamıştır. Ülkemiz için, devletimiz için, bayrağımız için biz varız diyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.


Başkan Gürkan: Bu bir milli meseledir


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Bu bir milli meseledir. Bu mesaj Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin mesajıdır. Bu milli mesele de, milletimizin bir olma olgusunun en güzel temayüz ettiğinin göstergesinin fotoğrafı olması lazım. Bizim günlük yaklaşık 300 bin taşıma kapasitemiz vardı. Büyükşehir Belediyemiz, Halk otobüslerimiz, minibüsçülerimiz ve taksilerimiz yani nüfusun yarısı 300-350 bine yakını, bu virüs çıktıktan sonra taşıma kapasitesi 8 bin ile 13 bin bandında seyrediyor.


Sayın Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğum mektupta gerekli görüşmeleri yaparak, çalışmaları başlattığımızı belirttim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri arayarak çalışmalarımızı yakinen takip ettiğini ve bizim şahsımızda Malatyalı hemşerilerimize selam ve teşekkürlerini ilettiler. Bizler de müteşebbislerimizi arayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın teşekkürlerini ilettik. İnşallah onları da belgelerle tescil edeceğiz" şeklinde konuştu.


Korona virüsünü el ele vererek birlikte yeneceklerini ifade eden Gürkan, "Bilim Kurulunun ve yetkililerin almış olduğu kurallara titizlikle uyacağız. Hemşerilerimizin zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları gerekmektedir" dedi.


Konuşmaların ardında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce tarafından minibüsçü ve taksici esnaflarına maske dağıtıldı. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Şevket Keskin, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 22:59:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüsçü ve taksici esnafına törenle maske dağıtımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]