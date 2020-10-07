Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı - Son Dakika

Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı

07.10.2020 15:41
Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İŞLERİNİN azaldığını öne süren ve UKOME toplantılarında taleplerinin karşılanmadığını iddia eden bir grup minibüsçü Üsküdar'da toplanmıştı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İŞLERİNİN azaldığını öne süren ve UKOME toplantılarında taleplerinin karşılanmadığını iddia eden bir grup minibüsçü Üsküdar'da toplanmıştı. İBB'nin Saraçhane'deki binası önüne minibüsleriyle gitmek istemelerine izin verilmeyen minibüsçüler bu kez Kartal İBB Ek Binası önünde bir araya geldi. Polis ekipleri yolu kapatmak isteyen sürücülere izin vermedi.

Metro, metrobüs ve Marmaray hatları nedeniyle işlerinin azaldığını öne süren ve ek hatla güzergah isteyen bir grup minibüsçü, sabah saatlerinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) toplantısında taleplerinin karşılanmadığını iddia ederek Üsküdar'da toplandı. Polis ekipleri, İBB'nin Saraçhane'deki binasına konvoy halinde protesto için gitmek isteyen minibüsçülere izin vermeyince onlarca minibüs, Kartal İBB Ek Binası önüne geldi. Minibüs şoförleri, yolu trafiğe kapatmak istedi. Trafik ve çevik kuvvet polisleri grubun yolu kapatmalarına engel oldu. Minibüsçülerin kendi içlerinde seçtikleri temsilcilerinin İBB ek binasına görüşmeye gitmesinin ardından grup minibüsler ile birlikte dağıldı.


Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı
Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı
Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı
Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı
Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı
Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı
Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı
Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Üsküdar, Ramazan, Kartal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüsçüler bu kez Kartal'da toplandı - Son Dakika

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