Minibüsçüler koronavirüse karşı önlemlerini artırdı - Son Dakika

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AK Parti heyetinin gelişi Görüşmeden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin HDP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti.
AK Parti heyetinin gelişi
Görüşmeden görüntüler
TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin HDP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti. (2)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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