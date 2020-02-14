Minibüsçüler Odası Başkanı İnce'den faizsiz krediye destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsçüler Odası Başkanı İnce'den faizsiz krediye destek - Son Dakika

Minibüsçüler Odası Başkanı İnce'den faizsiz krediye destek

6 saat önce

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, esnaflara verilecek faizsiz kredi ile ilgili değerlendirmede, "Faizsiz kredi esnaflarımızı rahatlatacaktır" dedi.

Minibüsçüler Odası Başkanı İnce'den faizsiz krediye destek, System.String[]

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, esnaflara verilecek faizsiz kredi ile ilgili değerlendirmede, "Faizsiz kredi esnaflarımızı rahatlatacaktır" dedi.


Oda Başkanı Mesut İnce, oda binasında yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında, devletimiz bölgede vatandaşlarımızın çözüm noktasında yanında olmuştur. Sürekli deprem bölgesinde bulunmaları nedeniyle, Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, İç İşleri Bakanımıza, Maliye Bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İnce, "Depremden sonra Malatya ve Elazığ hayalet şehir oldu. Ekonomik olarak durgunluk yaşandı. Bu noktada esnafımızın sorunlarını devletimize ilettik ve çözüm istedik. Ticaret Bakanımızın Malatya ziyareti sonrası sorunlarımızı ilettik. Kamu bankalarına konan tüm borçların en aşağı 1 yıl ertelenmesi noktasında destek istemiştik. Ticaret Bakanımız talebimizi olumlu karşıladıktan sonra 50 bin TL faizsiz kredi noktasında onay aldık. Depremden sonra esnaflarımızın işleri yüzde 50'si durmuş vaziyette. Bu noktada 50 bin TL faizsiz kredinin verilmesi Malatya'nın ve Elazığ'ın ekonomisine canlılık katacaktır" şeklinde konuştu.


İnce kredi için gereken kefil konusunda ise, "Verilecek kredide esnaflarımızdan 2 kefil istiyorlar. Bu noktada esnaflarımızdan 1 kefil alarak kredi verilmesini Halbank'tan talep ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüsçüler Odası Başkanı İnce'den faizsiz krediye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]