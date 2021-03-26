Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesi önünde "güzergah" tepkisi - Son Dakika

Başkentte Ulus-Sanatoryum hattında çalışan minibüs esnafı, Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) kendi güzergahlarında çalışmasını öngören UKOME kararını protesto etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hipodrom Caddesi'ndeki merkez binası önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasının alınan karara ilişkin minibüs esnafının görüşüne başvurmadığını savundu.

Grup adına açıklamada bulunan Ahmet Altınok, Ulus-Sanatoryum güzergahında minibüs işletmeciliği yaptıklarını belirterek hat ihaleleri başka güzergahlar için yapılan ÖTA'ların, UKOME kararı ile kendi güzergahlarında çalışmalarına imkan tanındığını ifade etti. Altınok, "Odamız buna evet dediği gibi Ulus-Sanatoryum hattındaki minibüsçüleri de zora sokacak şekilde sıkıştırdı. Belediyeden bir an önce bu haksız UKOME kararının tamamen iptalini istiyoruz." diye konuştu.

"Belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor"

Karar nedeniyle Ulus-Sanatoryum güzergahında çalışan minibüs esnafının büyük mağduriyet yaşayacağını dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Bizim mevcut güzergahımıza ÖTA'lar giriyor. Yaklaşık 200 esnaf arkadaşımız buradan evine ekmek götürüyor. Belediye de otobüslerin bu hatta çalışmasını denemek istiyor. Bu çalışma denemesi ileride çok ciddi anlamda sıkıntılar doğuracaktır. Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerin bizim adımıza olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz."