Minibüsçülerden İdlib'e destek konvoyu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsçülerden İdlib'e destek konvoyu - Son Dakika

Minibüsçülerden İdlib'e destek konvoyu

6 saat önce

İstanbul'da, Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan minibüsçüler, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklere destek için konvoy düzenledi.

Minibüsçülerden İdlib'e destek konvoyu, System.String[]

İstanbul'da, Sarıyer- Beşiktaş hattında çalışan minibüsçüler, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklere destek için konvoy düzenledi.

Sarıyer Maden minibüs durağında bir araya gelen yaklaşık 240 minibüsçü esnafı, araçlarını Türk Bayraklarıyla süsleyerek, konvoy oluşturdu. Sahil yolundan oluşturulan konvoy kornalar çalarak, Beşiktaş Meydanda buluştu. Otomobillerin de katıldığı konvoya, yol kenarında bekleyen vatandaşlar da el ve bayrak sallayarak destek verdi. Burada bir araya gelen esnaf, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', sloganları atarak saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı okudu.

İstiklal Marşının ardından kalabalık adına bir açıklama yapıldı. Açıklamayı Sarıyer S 19 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkaya yaptı. Akkaya, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediğini, bugünün birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.

Minibüsçü esnafı olarak her zaman devletin, milletin, askerlerin yanlarında olduklarını kaydeden Akkaya, "Biz her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Şu anda 240 aracımız konvoyda. 80 aracımız şu anda çalışıyor. Diğer araçlarımızı komple çektik, bugün çalışma günü değil, birlik beraberlik günü" dedi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar araçlarına binip, korna çalarak ayrıldı.

(İHA)

Beşiktaş, Sarıyer, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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