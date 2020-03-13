Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem - Son Dakika
Son Dakika Genel Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem - Son Dakika

Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem

6 saat önce

Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri, korona virüsüne karşı tedbir için eldiven takarak çalışıyor.

Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem

İSTANBUL - Pendik- Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförleri, korona virüsüne karşı tedbir için eldiven takarak çalışıyor. Hem kendi hem de müşterilerin güvenliği için eldiven taktıklarını söyleyen minibüs şoförleri herkesin bilinçli olması gerektiğini belirtiyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü her meslek grubundan vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Pendik-Kadıköy hattında çalışan hatlı minibüs şoförleri de korona virüsüne karşı eldiven takarak tedbir alıyor. Müşterilerle sürekli para alışverişi yapan şoförler eldiven takmanın daha güvenli olduğunu söylüyor. Bu şekilde hastalık bulaşma ihtimaline karşı önlem aldıklarını söyleyen minibüs şoförleri herkesin daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Eldiven takan bir minibüs şoförü, "Gün boyu eldivenlerle çalışıyoruz. İnsanların bilinçli olması için biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkesin bilinçli olması lazım" dedi.

Eldivenle çalışan başka bir minibüs şoförü, "Eldiven takma sebebimiz, müşterilerle para alışverişinde daha titiz davranmamız gerektiği, Korona virüsünden korunmak amacıyla. Sonuçta toplu taşıma aracı kullanıyoruz. Bundan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Minibüse binen yolcu, "Şoför beyi tebrik ediyorum. Bütün herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Minibüsçülerden korona virüsüne karşı eldivenli önlem

Kadıköy, Pendik, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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