Minibüscülerden Para Toplayan Kahyalar Davasında Tutuklu Sanık Kalmadı

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAKadıköy-Pendik hattında "Kahyalık" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle 10'u tutuklu 18 kişi hakkında açılan davaya başlandı.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Kadıköy-Pendik hattında "Kahyalık" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle 10'u tutuklu 18 kişi hakkında açılan davaya başlandı. Tutuklu sanıkların tümü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildiler.



İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan 10 sanık ile tutuksuz yargılanan 3 sanık ve avukatları katıldı. Bazı müşteki ve mağdurlar da duruşmada hazır bulundu.



Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Tutuksuz sanık Abdulkadir Öden, Pendik Belediyesi personeli olduğunu, maaşını belediyeden aldığını belirterek, "Benim görevim Pendik Merkez Minibüs durağında yönlendirme görevidir. Çalıştığım dönemde hiç kimseden para almadım" dedi.



"KAHYALAR İLE ŞOFÖRLER ARASINDA SORUNLAR OLURDU. BEN BU SİSTEMİ KALDIRDIM"



1983 yılından beri aynı yerde minibüsçülük yaptığını söyleyen tutuklu sanık Velat Açıkgöz, Pendik'te toplam 236 minibüsün çalıştığını belirterek, "Her durak için ayrı dernek vardır. Bu derneklerden biri olan Pendik Minibüsçüler Derneği'nde 36 araç vardır. Bunların üçte biri benimdir. Minibüslere GPRS taktırdım. Sanal duraklar kurduk. Bu sistemi kurmadan önce duraklarda kahyalar çalışmaktaydı. Kahyalar ile şoförler arasında sorunlar olurdu. Ben bu sistemi kaldırdım" dedi. Açıkgöz, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Tutuklu sanık Sefer Belivermiş, Pendik-Yakacık hattında minibüs şoförü olarak çalıştığını, duraklarda eskiden kahyaların olduğunu, bu sistemin artık bulunmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Velat Açıkgöz'e ait araçların sorumlusu olduğunu söyleyen tutuklu sanık Veysel Coşar, gözaltına alındığında üstünde ele geçirilen 11 bin 905 liranın araç şoförlerinden topladığı günlük hasılat olduğunu söyledi. Bu tutarın başka araç sahiplerinden alındığı yönündeki iddiayı kabul etmeyen Coşar, suçlamaları kabul etmedi.



Tutuklu sanık Abdullah Açıkgöz ile tutuksuz sanık Kenan Açıkgöz de suçlamaları kabul etmediler.



Müşteki ve mağdurlar ise duraklarda kendilerinden para talep edilmediğini, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tümünü için, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy-Pendik hattında çalışan minibüs şoförlerinden, Velat Açıkgöz liderliğinde yapılanan örgütün "Kahyalık" adı altında zorla para topladığı anlatılıyor.



Kendilerinden para alınan minibüs şoförlerinin korkuları nedeni ile şüphelilerden şikayetçi olmadıkları ancak isimsiz dilekçelerle şüpheliler hakkında ihbarda bulundukları belirtilen iddianamede, şüphelilerin 800 civarında minibüsten zorla para aldıkları iddia ediliyor.



İddianamede, paranın Açıkgöz ailesinde toplandığı belirtilerek, Velat Açıkgöz'ün örgüt lideri, Eray, Serdal ve Abdullah Açıkgöz'ün de örgüt yöneticisi olduğu savunuluyor.



İddianamede, şüpheliler için, "Birden fazla kişi tarafından birlikte suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma", "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 21 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



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-Arşiv görüntü

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