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Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: "CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım" - Son Dakika

Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: "CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım"

07.12.2021 10:13

Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: "CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım" Minibüsçüler Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde güzergah eylemi gerçekleştirdi.

Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: "CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım"

TEKİRDAĞ - Minibüsçüler Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde güzergah eylemi gerçekleştirdi. Minibüsçülerden bir kişi bu karar düzeltilmez ise, "CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de burada yakacağım" dedi.

Tekirdağ'da SS. 21 Kooperatifine bağlı minibüsçüler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aldığı karara karşı, bir araya gelerek eylem yapma kararı aldı. Sabah erken saatlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası önünde toplanarak, kontak kapatan minibüsçüler güzergahlarının değiştirilmesinden dolayı çalışmayacaklarını, gerekirse araçlarını burada bırakıp gideceklerini belirti. Minibüsçüler, Cumhuriyet Bulvarı ve Sinop Mahallesi güzergahını kullanacaklarını, çevre yolu güzergahını kullanmak istemediklerini dile getirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a tepki gösteren minibüsçüler, güzergah kararının bir an önce düzeltilmesini bekliyor.

S.S 21 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Karahan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu UKOME kararına karşı eylem yapıyoruz. Mahkeme kararına uymuyor, mahkeme kararımız olmasına rağmen UKOME kararı alıyor. Belediye başkanı diyor gidin mahkemeye verin, mahkemeyi kazanıyoruz geliyoruz tekrar UKOME kararı alıyorlar. Biz mahkemeden de bıktık, belediyenin almış olduğu UKOME kararından da bıktık. Biz şuanda eylemimiz ya araçlarımız Sinop mahallesinden gidecek yada Cumhuriyet Bulvarından gidecek. Çevre yolundan araçlarımız gitmeyecek bunun mücadelesini veriyoruz. Bu işi de sonlandırmasını istiyoruz Kadir Başkanımızdan talimat gelmediği sürece bu araçları buradan çekmiyoruz, araçları burada bırakıp gideceğiz" diye konuştu.

"CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de burada yakacağım"

Esnaf Tekin Kaya da bir an önce durumun düzeltilmesini isteyerek, "Bizim zaten kazancımız yok, bir de Büyük Şehir'e bağlı olduğumuz için, eğer Çorlu Belediye başkanı bizi yönetiyorsa o zaman biz Çorlu'ya bağlanalım bizim burada ne işimiz var. Artı şu anda bizim kazancımız yok, şu anda otoban yolunda hiçbir tane dolmuş, hiçbir otobüs çalışması mantıklı mı ' O zaman bize desin ki plakaları bize bırakın gidin. Ben İstanbul'da dairemi sattım 500 liraya geldim buraya 600 liraya araba aldım benim engelli bir çocuğum var, ben Çorlu'ya taşınmayı düşündüm. Şuanda benim arabam çöp. Ben Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyım, ben başka ülkenin vatandaşı değilim. Bize adaletten bahsediyorlar, bizim mahkeme kararımız var adalet bu mu ' Adalet dedikleri zaman Ankara'ya yürüdüğü zaman, ben kendim CHP'liyimde özellikle açıkça söylüyorum. CHP'li olduğum halde benim başkanım Ankara'dan İstanbul'a yürüyor, adaleti savunuyor. Bu belediye başkanı da bizi buraya getirmiş. Yahu ben arabamı da yakacağım, kendimi de burada yakacağım" diye konuştu.

Saadetin Özdemir ise "Sabah alınan farklı karardan, akşam alınan farklı karardan bıktık artık. Bu iş burada bize kesin çözüm olarak sunulacak. Yada biz bu işi bırakacağız. Bize araba al dediler size yol vereceğiz dediler. Engellileri taşıyın dediler taşıdık. Bize ne denildiyse hepsini yaptık ama ne hikmetse verilen kararı mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme kararı onaylıyor. Buraya geliyoruz farklı bir kararlar karşımıza çıkıyorlar. Biz artık bıktık. Şu Tekirdağ 2014 yılında büyükşehir oldu ve biz o tarihten beridir uğraşıyoruz. Oldu oldu olmadı arkadaşımızın dediği gibi yakacak mıyız? Yıkacak mıyız bilmiyoruz" diye konuştu.

Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım
Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım

Cumhuriyet, Tekirdağ, Çorlu, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: 'CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüsçülerden Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: "CHP'liyim arabamı da yakacağım, kendimi de yakacağım" - Son Dakika
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