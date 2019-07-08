Son Dakika Haberleri: Minibüsçülerin çekiçli taşlı yolcu kapma kavgası
Son Dakika Güncel Haber

Minibüsçülerin çekiçli taşlı yolcu kapma kavgası

48 dakika önce

Bursa'da minibüsçülerin balyozlu, taşlı yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı.

Bursa'da minibüsçülerin balyozlu, taşlı yolcu kapma kavgası kameraya yansıdı. Bir yolcu için birbirlerinin başına acımadan çekiç ve taşla vuran minibüsçüler güçlükle sakinleştirildi. Çekiç ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen Ahmet A. (34) ve Hasan G. (36) arasındaki tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Duraktan ayrılan ikili arasında, İstanbul Caddesi üzerinde tekrar tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran minibüsçüleri yolcular ve yol üzerinden geçen diğer minibüs şoförleri ayırdı. Kavga anını yol üzerinden geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Acımadan birbirine ölümüne vuran 2 şoför daha sonra olay yerinden ayrıldı.
(Süleyman Aydın/İHA)
Minibüsçülerin çekiçli taşlı yolcu kapma kavgası
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
İstanbul Caddesi, Osmangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:43:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsçülerin çekiçli taşlı yolcu kapma kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]