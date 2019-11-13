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Minibüsçülerin korkulu rüyası hırsız kamerada

7 saat önce

Minibüsçülerin korkulu rüyası hırsız kamerada Minibüsün kasasındaki ve sadaka kutusundaki paraları çaldıİSTANBUL - Pendik'te minibüslere dadanan hırsız, minibüsçü esnafını canından bezdirdi.

Minibüsçülerin korkulu rüyası hırsız kamerada

Minibüsün kasasındaki ve sadaka kutusundaki paraları çaldı

İSTANBUL - Pendik'te minibüslere dadanan hırsız, minibüsçü esnafını canından bezdirdi. Gece vakti hatlı minibüse giren hırsız hem kasadaki hem de sadaka kutusundaki paraları çaldı. Minibüsçülerin korkulu rüyası olan şahsın hırsızlık yaptığı anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, gece vakti bir şahıs park halindeki hatlı minibüsün kapısını zorlayarak içeri girdi. Girdiği minibüsün şoför koltuğuna yönelen şahıs, para kasasını ve koltuğun altındaki cepleri inceledi. Kasadaki paraları çalan hırsız, minibüste bulunan sadaka kutusunu da boşalttı. Hırsız daha sonra minibüsten ayrılarak kayıplara karıştı. Sabah olduğunda minibüsüne gelen sürücü, aracın kapısının zorlandığını ve kasadaki paraların çalındığını fark etti.

Hırsızlık mağduru olan minibüs şoförü, "Ben istirahattayken evime gittim, yolcu kapısından içeri girmiş. Kapıyı zorlamış biraz da çatlatmış. Paraları almış, sadaka kutusundan paraları almış. Sadece bizim değil başka duraktaki kardeşlerimiz de mağdurlar" dedi.

Şahsın girdiği minibüsteki paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs minibüsün kapısını zorlayarak giriyor. Ardından minibüsün kasasındaki paraları çalıp koltuk ceplerinde inceleme yapıyor.

Minibüsçülerin korkulu rüyası hırsız kamerada

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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