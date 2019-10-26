Son Dakika Haberleri: Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada

Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada

26 dakika önce

- Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada 3 kişinin öldüğü kavgaya karışan 9 şüpheli yakalandıİSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de minibüsçüler ile korsan taksiciler arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya da karıştığı belirlenen 9...

- Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada

3 kişinin öldüğü kavgaya karışan 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de minibüsçüler ile korsan taksiciler arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya da karıştığı belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Suç örgütüne yapılan operasyonu anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler G.K.,A.Y., B.K., K.K., S.K., S.İ.Ç., S.E., M.Ç.ve H.S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 9 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 139 adet fişek, 1 ruhsatsız 1 kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek ile 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de korsan taksiciler ile minibüsçüler 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 12 kişinin tutuklandığı kavgaya karıştıkları belirlendi.

Öte yandan suç örgütüne yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada

Arnavutköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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