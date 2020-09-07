Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan'ın Karşıyaka marşı söylediği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, husumetli olduğu minibüs şoförü T.O. tarafından kafasından tabancayla vurularak öldürülen Batuhan Çakal'ın (18), fanatik Karşıyaka taraftarı olduğu ortaya çıktı. Olaydan hemen önce, diğer Karşıyaka taraftarı arkadaşlarıyla pankart boyadığı öğrenilen Çakal'ın, deplasmana giden taraftar otobüsünde marş söylediği görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, 7532 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka taraftarı Batuhan Çakal, arkadaşlarıyla parkta, tribünde asılmak üzere pankart yaptı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal evine gittiği sırada, iddiaya göre, husumetlisi şehiriçi yolcu minibüsü şoförü T.O. kendisini gördü. Minibüsüyle Çakal'ın yanına yaklaşan T.O., tabancasını ardı ardına ateşledi. Çakal başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken; T.O. olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çakal, ambulansla, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında evine gittiği belirlenen T.O., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.O., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Çakal'ın cesedi Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.