Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan'ın Karşıyaka marşı söylediği görüntüler ortaya çıktı (2) - Son Dakika

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, husumetli olduğu minibüs şoförü T.O. tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Batuhan Çakal'ın (18) olayına ilişkin, gözaltına alınan T.O. ve M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.O. ve M.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutulandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,