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Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoföre ceza - Son Dakika

Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoföre ceza

08.12.2021 12:18

Muğla'da işten döndüğü sırada minibüse binen bir işçiyi "Çamurlusun, araçtan in" diyerek kovan şoför hakkında soruşturma başlatıldı. Yolcuların büyük tepki gösterdiği şoförün kartı da iptal edildi.

Bodrum ilçesinde, iş elbisesiyle minibüsüne binen yolcuya, "Bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" diyen şoför hakkında idari işlem başlatılarak, 'şoför kartı' da iptal edildi.

İŞTEN ÇIKIP EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORDU

6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında işten çıkan bir kişi Otogar'dan Yalıkavak yönüne giden minibüse bindi. Şoför, bu kişiye elbiselerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyince tartışma çıktı. O anlar minibüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde minibüs şoförünün görüntüyü çeken yolcuya da çıkıştığı, "Görüntüyü silmezsen ben de gitmem" dediği görüldü. Şoförün koltuğa oturmasına izin vermediği yolcunun Yalıkavak'ta indiği ifade edildi.

ŞOFÖR KARTI İPTAL EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kentimizde faaliyet gösteren özel toplu taşıma aracında şoförü tarafından bir emekçimize gösterilen tepkiyi üzülerek takip ettik. Söz konusu araç ve şoförü Büyükşehir Belediyesi bünyemizde bulunmamakla beraber, denetim yetkimiz dahilinde sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında idari işlem başlatılmıştır. Emeğe, emekçiye ve alın terine saygı önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak
Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak
Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak
Minibüse binen işçiyi Çamurlusun in diyerek araçtan kovan şoföre ceza

Tragger, Aralık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoföre ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoföre ceza - Son Dakika
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