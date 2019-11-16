Son Dakika Haberleri: Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Adana'da yolcu minibüsüne binmek isterken düşerek başını kaldırıma vuran kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yolcu minibüsüne binmek isterken düşerek başını kaldırıma vuran kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerinde Savaş Dursun idaresindeki 01 M 0089 plakalı şehir içi hat minibüsüne binmek isteyen Ali Akyol, minibüse binerken dengesini kaybederek düştü ve başını kaldırıma vurdu.

Akyol, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Savaş Dursun, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:47 Kaynak: AA
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