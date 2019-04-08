Son Dakika Haberleri: Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cemil Atala'nın (20) kullandığı 63 DP 854 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8. kilometresinde önünde seyreden K.D yönetimindeki 63 LZ 421 plakalı minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan Atala, 112 Acil Servis ekiplerinin ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü K.D, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:14 Kaynak: İHA

Akçakale, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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