Minibüse Kumar Operasyonu
35 dakika önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüste kumar oynayanlara yönelik yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Saray
ilçesinde minibüste kumar oynayanlara yönelik yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.
Saray ilçesi Büyükyoncalı
Mahallesi'nde Salı günü kumar oynatıldığı tespit edilen plakasız bir minibüse Saray İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan baskında plakasız minibüs içerisinde slot diye tabir edilen kumar makinesi ve kumardan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, baskında minibüs içerisinde yakalanan T.B. isimli şahıs jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti