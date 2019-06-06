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Minibüse takılı römork fırladı: 5 yaralı

48 dakika önce

Minibüse takılı römork fırladı: 5 yaralı Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römork yerinden çıkması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandıADANA - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römorkun yerinden çıkması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Minibüse takılı römork fırladı: 5 yaralı
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römork yerinden çıkması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı
ADANA - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römorkun yerinden çıkması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Karataş Bulvarı Havutlu Mahallesinde meydana geldi. İsmail K. minibüsün arkasına taktığı römorka tarım işçilerini bindirerek tarladan Karataş Bulvarı'ndan Adana'ya doğru yola çıktı. İsmail K. Havutlu Mahallesi yakınlarına geldiği sırada römork minibüse bağlı olduğu yerden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride fırladı. Römorkun fırlamasıyla birlikte içinde bulunan Suriye uyruklu tarım işçileri de yola savrularak yaralandı. Yaralanan 5 kişiden 4'ü minibüsle Adana Şehir Hastanesine götürülürken, 1 yaralı ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Minibüse takılı römork fırladı: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:25 Kaynak: İHA
Karataş Bulvarı, Adana, İşçi, 3. Sayfa
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