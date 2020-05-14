Minibüse taşıma sınırının üzerinde yolcu alan sürücüye para cezası - Son Dakika

Minibüse taşıma sınırının üzerinde yolcu alan sürücüye para cezası

Ayakta yolculuk yapanlar indirildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, yeni tip korona virüs salgınına aykırı şekilde fazladan yolcu taşıyan minibüsün sürücüsüne para cezası verildi. Ayakta yolculuk yapan kişiler, polis tarafından indirilip, bölgeye çağrılan başka bir minibüse bindirildi.

Edinilen bilgilere göre; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamalarda, sürücülerin korona virüs salgınına yönelik aldığı tedbirleri denetledi. Bugün gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir minibüste, taşıma sınırının çok üzerinde fazladan yolcu olduğu belirlendi. Çoğu ayakta ve sosyal mesafe kurallarını aşan yolcular minibüsten indirilirken, araç sürücüsüne "Taşıma sınırı üstünde yolcu almak" ve 1593 sayılı hıfzısıhha kanununun 282.maddesine muhalefetten işlem yapılarak iki ayrı maddeden para cezası verildi.

Minibüsten indirilen fazla yolcular bölgeye çağrılan başka bir yolcu minibüsüne bindirerek sosyal mesafe kuralları dahilinde gidecekleri yerlere gönderildi. Polisin bugün kent genelindeki korona virüs salgınına yönelik diğer ilçelerde

gerçekleştirdiği uygulamalar devam etti.