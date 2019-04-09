Minibüse Yetişmek İsteyen Anne ve Oğluna Böyle Araba Çarptı
40 dakika önce
Minibüse yetişmek isteyen anne ve oğluna böyle araba çarptı Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdıİSTANBUL - Beylikdüzü'nde minibüse yetişmek isteyen anne ve oğluna hafif ticari araç çarptı.
Minibüse yetişmek isteyen anne ve oğluna böyle araba çarptı
Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
İSTANBUL - Beylikdüzü
'nde minibüse yetişmek isteyen anne ve oğluna hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan anne ve oğlu ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nün Yakuplu
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teyzesine gitmek için yola çıkan B.A ve annesi F.A, iddiaya göre karşı yoldan minibüsün geldiğini görüp kaçırmamak için hızlı adımlarla araca doğru koşmaya başladılar. Daha sonra annesinin elini bırakan B.A dikkatsizce yola fırladı. Anne
de yola çıkarak oğlunu tutmak istedi. O sırada O.C'nin kullandığı 34 BMT 845 plakalı hafif ticari araç aniden yola fırlayan anne ile oğluna çarptı. Aracın çarpmasıyla metrelerce savrulan anne oğul ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından anne ile oğlunu Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürdü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın kadın ve oğluna çarptığı o anlar görülürken kaza sonrası anne oğlun yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:37 Kaynak: İHA
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