Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

41 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeşiktaş'ta virajı alamayan minibüs yan yattı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta virajı alamayan minibüs yan yattı. Kazada minibüsün sürücüsü araç ile asfalt arasında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 05: 30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş'tan Eminönü istikametine seyir halindeki 34 BYE 126 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yan yattı. Kazada sürücünün kol ve bacağı devrilen araç ile asfalt arasında sıkıştı.

POLİS EKİPLERİ MİNİBÜSÜ KALDIRARAK SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen polis ekipleri, sürücünün kolunun ve ayağının aracın altında sıkıştığını fark etmesi üzerine minibüsü kaldırarak, sürücünün sıkışan kolu ve bacağının ezilmesini engelledi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:47 Kaynak: DHA
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