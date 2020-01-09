Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan minibüs yan yattı.

Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta virajı alamayan minibüs yan yattı. Kazada minibüsün sürücüsü araç ile asfalt arasında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 05: 30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş'tan Eminönü istikametine seyir halindeki 34 BYE 126 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yan yattı. Kazada sürücünün kol ve bacağı devrilen araç ile asfalt arasında sıkıştı.

POLİS EKİPLERİ MİNİBÜSÜ KALDIRARAK SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen polis ekipleri, sürücünün kolunun ve ayağının aracın altında sıkıştığını fark etmesi üzerine minibüsü kaldırarak, sürücünün sıkışan kolu ve bacağının ezilmesini engelledi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
Beşiktaş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcama limitlerindeki son durumu! | Transfer haberleri Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı

Son Dakika Haberleri
14:33 Şırnak'ta 2019'da 59 terörist ölü, 9 terörist sağ ele geçti, 279'u da teslim oldu - Son Dakika
14:32 Filiz Tekin'in organı nakledikten sonra ölen Uslu'nun cenazesi ailesine verildi - Son Dakika
14:32 Karabük ters yönde giden otomobil tehlike yarattı - Son Dakika
14:27 İdlib'e yardım için kampanya başlatıldı - Son Dakika
14:27 İLKİM 7/24 halkın hizmetinde - Son Dakika
13:21 Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
11:40 Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 14:37:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüsle asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]