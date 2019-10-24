Son Dakika Haberleri: Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Yerel Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralıHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle yolu ile çevre yolunun birleştiği noktada meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen minibüs ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Erol İşözü (35), Saime Onma ve E.K. isimli çocuk yaralandı. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardında yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Saime Onma ve E.K.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenirken, Erol İşözü'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
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