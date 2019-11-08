Son Dakika Haberleri: Minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yenikent Mahallesinde minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yenikent Mahallesinde minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Besni Caddesi üzerinde Seydi Kara idaresindeki 02 DY 050 plakalı minibüs sürücüsü ile Ferhat Karaaslan idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Yaşanan kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Yenikent, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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