Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

07.04.2022 09:24
Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüsle çarpıştıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüsle çarpıştıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (57) idaresindeki 09 ACF 059 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen sebepten ötürü, T.E.'nin (52) yönetimindeki 42 ACS 889 plakalı kamyonet ile çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet yol ortasına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen kamyonette yaralanan sürücü T.E., ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı
Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı
Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan kamyonet sürücüsü yaralandı Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan kamyonet sürücüsü yaralandı

Karahisar, Kamyonet, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsle çarpışan kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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