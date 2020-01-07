Minibüsle çarpışan kamyonetin evin balkonuna çarpıp alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsle çarpışan kamyonetin evin balkonuna çarpıp alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Minibüsle çarpışan kamyonetin evin balkonuna çarpıp alev alması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, geçtiğimiz hafta sonu minibüs ile çarpışan kamyonetin kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin balkonuna çarpıp alev aldığı kazanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Minibüsle çarpışan kamyonetin evin balkonuna çarpıp alev alması güvenlik kamerasında, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde, geçtiğimiz hafta sonu minibüs ile çarpışan kamyonetin kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin balkonuna çarpıp alev aldığı kazanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz hafta sonu Çivril- Uşak karayolu Karabedirler Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre kırmızı ışık yüzünden meydana gelen kazada Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, kavşakta Ramazan Aydoğmuş yönetimindeki 20 ED 585 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki Şöhret Kilitçi (67) isimli kadının evinin balkonuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yanan araçtaki sürücü ile yolcu olarak bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak yaralı olmalarına rağmen son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.


Yaşanan kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüsün yolda ilerleyerek kavşağa girdiği, ardından yolun sağından gelen kamyonetin hızla minibüse çarpması ve kontrolden çıkan kamyonetin duvara çarpıp kısa süre sonra alev alması görülüyor. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:19 Kaynak: İHA
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