Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, motosikletiyle minibüsle çarpışan Arif Görgülü (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında kırsal Mezeköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Köşk'ten motosikletle Başçayır istikametine giden Arif Görgülü, karşı yönden gelen Ahmet Fidan yönetimindeki 09 M 8119 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet sürücü Görgülü metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Görgülü'yü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Görgülü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.