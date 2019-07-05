Son Dakika Haberleri: Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde Fatih Göç idaresindeki 02 AAD 720 plakalı motosiklet sürücüsü ile Oktay Dağcıoğlu idaresindeki 27 FN 946 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
Adıyaman, Fatih, 3. Sayfa
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