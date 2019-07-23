Son Dakika Haberleri: Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

36 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.B. idaresindeki 17 LZ 535 plakalı minibüs, Sakarya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi otogar kavşağında Nuri Özmen'in (65) kullandığı 17 KT 021 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Özmen'in cesedi, incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
M.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya Mahallesi, Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:03 Kaynak: AA
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