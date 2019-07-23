Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
36 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:03 Kaynak: AA
'nin Biga
ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.B. idaresindeki 17 LZ 535 plakalı minibüs, Sakarya Mahallesi
Muammer Aksoy Caddesi otogar kavşağında Nuri Özmen'in (65) kullandığı 17 KT 021 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Özmen'in cesedi, incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
M.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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