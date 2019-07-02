Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Tire'de servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Tire
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:48 Kaynak: AA
'de servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Turgut Özal
Bulvarı'nda seyreden Şayipcan Y. (19) idaresindeki 35 YMU 91 plakalı motosiklet, karşı yönden Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi'ne dönen Kenan A. (51) yönetimindeki 35 HE 3960 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Şayipcan Y, buradan İzmir
'e sevk edildi.
Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı
ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı
Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu