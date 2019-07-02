Son Dakika Haberleri: Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Tire'de servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]
Tire'de servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden Şayipcan Y. (19) idaresindeki 35 YMU 91 plakalı motosiklet, karşı yönden Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi'ne dönen Kenan A. (51) yönetimindeki 35 HE 3960 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Şayipcan Y, buradan İzmir'e sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:48 Kaynak: AA
Tire, Güncel
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