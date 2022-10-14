Kaza, dün akşam Gülağaç ilçesi Demirci beldesi girişinde meydana geldi. Rüstem İn (59) yönetimindeki 68 RA 417 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Olgun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Olgun, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Olgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Rüstem İn ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Ahmet Olgun, Gülağaç, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Minibüsle çarpışan motosikletli kurtarılamadı - Son Dakika

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