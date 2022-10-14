Minibüsle çarpışan motosikletli kurtarılamadı - Son Dakika
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Minibüsle çarpışan motosikletli kurtarılamadı

14.10.2022 13:24
Minibüsle çarpışan motosikletli kurtarılamadı

AKSARAY'da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Olgun (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Olgun (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Gülağaç ilçesi Demirci beldesi girişinde meydana geldi. Rüstem İn (59) yönetimindeki 68 RA 417 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Olgun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Olgun, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Olgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Rüstem İn ise gözaltına alındı.

Ahmet Olgun'un, 4 çocuk babası olduğu, Demirci beldesinde motosikletini tamir ettirdikten sonra Kızılkaya köyündeki evine dönüş yapmak istediği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Ahmet Olgun, Gülağaç, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsle çarpışan motosikletli kurtarılamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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