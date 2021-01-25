Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

25.01.2021 17:25

- Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

- Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Kerimağa Rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah G. idaresindeki 41 M 5046 plakalı minibüs ile İsmail A. yönetimindeki 41 H 6210 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail A. ile aynı araçta bulunan Mertcan H. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımı ile kalmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil, Kocaeli, Gölcük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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