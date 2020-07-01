Minibüsle çarpışan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Minibüsle çarpışan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı

Kahramankazan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde sıkışarak yaralanan kadın sürücü kurtarıldı.

Kahramankazan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde sıkışarak yaralanan kadın sürücü kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Tuba Aktaş'ın kullandığı 06 BAV 942 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesinde Karagöl Caddesi ile Hasan Tahsin Caddesi kavşağında, Adnan Pireveze yönetimindeki 06 JTR 35 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Yoldan çıkarak tarlaya savrulan otomobilde sıkışan Aktaş, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aktaş'ın, araçta bulunan 2 yaşındaki oğlu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kahramankazan, Tuba Aktaş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minibüsle çarpışan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

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