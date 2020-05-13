Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

AKSARAY'da kavşakta,minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Muammer Akdoğan (52) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Aksaray- Konya yolu Bozcamahmut Köyü kavşağında meydana geldi. Mustafa Şahin yönetimindeki 42 ACK 633 plakalı minibüs, Muammer Akdoğan'ın kullandığı 68 DR 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken, sürücü Akdoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akdoğan, Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.